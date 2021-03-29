Niagara University student killed in Niagara Falls fire
Credit: WKBW BuffaloDuration: 02:19s 0 shares 1 views
According to police, Patrick Romano was killed in the fire Saturday morning.
GOOD EVENING... I'MALI TOUHEY.HOLY WEEK BEGINSWITH A SENSE OFGRIEF ON THECAMPUS OFNIAGARAUNIVERSITY.TONIGHT'S PALMSUNDAY MASS...BEGINNING WITHPRAYERS FOR ASTUDENT WHO DIEDIN AN OFF CAMPUSHOUSE FIRE OVERTHE WEEKEND.THE VICTIM ISIDENTIFIED AS 23YEAR OLD PATRICKROMANO... ROMANOPLAYED CLUBHOCKEY...THE TEAMTWEETING THISPHOTO OF HIMTODAY.SEVEN EYEWITNESSNEWS REPORTERALA ERREBHI SPOKEWITH ROMANO'SHOCKEY COACH...<NATS, PRAYERS