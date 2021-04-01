Kansas City police investigate double homicide Thursday afternoon

The Kansas City Police Department said it is investigating a double fatal shooting at 68th Street and Walrond Avenue.
03-23-2021
03-23-2021 FOR BRIANNA SITKOWSKI
The Kansas City Police Department said it is investigating a double fatal shooting at 68th Street and Walrond Avenue.
NEWS THAT BREAKING NEWS KANSASCITY, MISSOURI POLICE ARE ON THESCENE OF A DOUBLE HOMICIDE.THIS IS AT EAST 67TH STREET INWARREN NEWSCHOPPER 9 IS ABOVETHAT SCENE THIS AFTERNOONKMBC9S, BRIAN JOHNSON HAS BEENTALKING TO INVESTIGATORS THEREAND HE’S JOINING US NOW LIVE.RYAN YEAH, POLICE SAY THAT THISHAPPENED AROUND 1:30 IN THEAFTERNOON IS WHEN THE SHOOTINGHAPPENED 130 BROAD DAYLIGHT.THE SCENE IS MASSIVE HERE POLICEHAVE ROPED OFF ABOUT FOURBLOCKS.SO IF ONE IN EVERY DIRECTIONFROM THE CENTER OF THE SHOOTINGAND WHEN OFFICERS ARRIVED THEYFOUND TWO PEOPLE INSIDE THISBLACK SUV THIS BLACK CAR UPHERE.THEY SAY A WOMAN AND A MAN WERESHOT INSIDE NOW OFFICERS CALLEDFOR AN AMBULANCE BUT POLICE SAYTHE TWO VICTIMS DIED BEFORE ITCOULD ARRIVE SO FAR OFFICERS.OF NO SUSPECT INFORMATION THEREHAVE BEEN 42 HOMICIDES THIS YEARTHE HIGHEST NUMBER IN FIVE YEARS16 MORE HOMICIDES THAN THERE WASAT THE SAME TIME FIVE YEARS AGO.SO DETECTIVES ARE DOINGEVERYTHING.CAN TO GATHER EVIDENCE HERE?THEY’RE GONNA LOOK FOR RINGCAMERA VIDEO TALK TO NEIGHBORSFIND OUT HOW MANY SHOTS WEREHEARD.THEY’RE HOPING TO GET ENOUGHINFORMATION SO THEY CAN FIND THEPERSON WHO’S RESPONSIBLE FORTHESE TWO PEOPLE WHO LOST THEIRLIVES HERE THIS AFTERNOON L
03-23-2021 FOR BRIANNA SITKOWSKI
The FBI said Thursday three Kansas City metro-area men have been arrested on federal charges related to the attack last month on..