Condors win in Ontario in overtime
Credit: 23ABC News | BakersfieldDuration: 00:57s 0 shares 2 views
Condors beat Ontario in overtime last night. Final score 5 to 4.
CONDORSTOWN WILL BE ABLE TORETURN TO THE ARENA AND WATCHTHE TEAM IN-PERSON..
OR HOWMANY..WE KNOW IT WON'T BE THIS FRIDAYAND SATURDAY WHEHENDERSON AND SAN JOSE SKATEINTO TOWN..THE CONDORS ON THE ROAD INONTARIO LAST NIGHT..
TRAILING2-0..
WHEN ADAM CRACKNELL FIRESHOME THE PUCK OFF A BABOUNCE..
AND IT'S 2-1 IN THE 2NDPERIOD..TIED AT TWO..
WHEN RYAN MCLEODTAKES OVERSHORTHANDED..
MCLEOD ON THE FARSIDE..
PUTS HOME A WRISTSHOT..
3-2 CONDORS..IT WAS TIED AT FOUR INOVERTIME..
KEVIN GRAVEL..
GETSTHE PUCK TO SETH GRIFFITH WHOFEEDS MCLEOD FOR THEGAME WINNER..
THE HAT TRICK!!5-4 CONDORS IN O.T...BAKERSFIELD HOSTS THE SILVERKNIGHTS FRIDAY AT 6 PM.COMING UP ON 23ABC NEWS --INTERN