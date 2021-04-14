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Wednesday, April 14, 2021

7 First Alert Forecast 5am Update, Wednesday, April 14

Credit: WKBW Buffalo
Duration: 02:23s 0 shares 2 views
7 First Alert Forecast 5am Update, Wednesday, April 14
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Wednesday Weather

MID-WEEK TURNSMILDER AS THESUNSHINE STICKSAROUND FOR MUCHOF THE DAYALLOWINGTEMPERATURES TOREACH THE 60SWITH COOLER AIRALONG THE LAKEERIE SHORELINE.DON'T GET USED TOTHE WARMERWEATHER THOUGH,AS THE AIR WILLCOOL QUICKLY BACKTO THE 40S WITHGRAY SKIES ANDRAIN SHOWERS ONTHURSDAY ANDREMAIN COOL & WETAGAIN ON FRIDAY.THE WEEKEND WILLTAKETEMPERATURESINTO THE 50S ONSATURDAY &SUNDAY WITH JUSTA SMALL CHANCE OFSHOWERS ONSATURDAY ANDSCATTEREDSHOWERS ONSUNDAY.

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