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Wednesday, April 21, 2021

Still warm inland for Monday, clouds at coast

Credit: KSBW
Duration: 03:50s 0 shares 2 views
Still warm inland for Monday, clouds at coast
Still warm inland for Monday, clouds at coast
KSBW Meteorologist Gina DeVecchio has your work week forecast

(SKYCA M)HERE IS THE CURRENT EWVIOUTSIDE WITH YOUR CURRENTCONDITIONS.(TEMPERATURE) APHERE IS A LOOK AT HI GHTEMPERATURES ACROSS THAREA FROM EARLIER TODA Y.(CURRENT CONDITIONS)HERE'S A LOOK AT CURRE NTTEMPERATURES ON THE MA P.(REGIONAL SATEITLLE)THE VISIBLE, INFRARED ANDWATER VAPOR SATELLE ITIMAGERY SHOW WHERE TSTORMS SYSTEMS, CLOUDS A NDRAIN ARE RIGHT N.

OW(FUTURECASFUTURECAST SHOWS WHEN THECLOUDS AND RAIN MAY ARVERIIN THE COMING DAYS.TODAY...SUNNY.

HIGHS INTHE MID 70S TO LOWER 80S.EAST WINAROU 5 MNDPH...BECOMINGNORTHWEST 5 TO 15 MPH IN THEAFTERNOO N..TONIGHT...MOSTLY CLEAR INTHEVE ENING THEN BECOMINGPALYRTCLOUDY.

LOWS IN THE MID 40 S.WESTIN WDS 10 TO 15 MPHDECREASINGTO AROUND 5 MPH AFTERMIDN.

IG.MONDAY...MOSTLY CLOUDY INTHE MORNING THEN BECOMINGSUNNY.

HIGHSIN THE UPPER 60S TO MID 70WEST WINDS 5 TO 15 MPH..MONDAY NIGHT...CLEAR INTHE(TONIGHT FORECAST)HERE IS YOUR FORECAST LOW(8DAY FORECAST)HERE IS A LOOK AT YOUR KSBW 8DAY FORECAST INCLUDINGEXPECTED HIGH D(( ad lib wr

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