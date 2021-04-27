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Global Edition
Tuesday, April 27, 2021

Former officers to stand trial in death of George Floyd in August

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 00:26s 0 shares 1 views
Former officers to stand trial in death of George Floyd in August
Former officers to stand trial in death of George Floyd in August

Three former officers are set to stand trial in August for the death of George Floyd.

CASE ON GUN RIGHTS, SINCE JUDGEAMY CONEY BARRETT JOINED THESUPREME COURT AND GAVE IT ACONSERVATIVE MAJORITY.AFTER THE CONVICTION OF FORMERMINNEAPOLIS POLICE OFFICER DEREKCHAUVIN--THE THREE OTHER FORMERPOLICE OFFICERS ON SCENE DURINGGEORGE FLOYD’S DEATH ARE SET TOSTAND TRIAL THIS AUGUST.THEY’RE CHARGED WITH AIDING ANDABETTING SECOND-DEGREE MURDERAND SECOND-DEGREE MANSLAUGHTERIN CONNECTION TO FLOYD’S DEATH.PROSECUTORS HAVE ALSO APPEALEDTO REINSTATE A THRID-D

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