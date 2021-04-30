Lerdo jail escapee still missing, fellow escapee due in court

Authorities are still on the lookout for a man who escaped from the Lerdo Detention Facility.
Meanwhile, a second escapee who was caught is due in court.
Authorities are still on the lookout for a man who escaped from the Lerdo Detention Facility.
Meanwhile, a second escapee who was caught is due in court.
FOR ONE OF THE MEN THAT ESCAPEDFROM LERDO JAILWEDNESDAY MORNING.TYRONE JOHNSON WAS ORIGINALLYARRESTED IN 2018FOR THE MURDER OF THREE YEAR OLDMAJOR SUTTONJOHNSON IS DESCRIBED AS A BLACKMAN WITH BROWN EYES.HE'S 5'7 INCHES AND WEIGHS 160PUNDS.IF YOU DO SEE JOHNSON OFFICIALSSAY DO NOT APPROACHHIM AND CALL 9-1-1 IMMEDIATELY.ALSO -- DAVID PALMS IS SCHEDULEDTO BE IN COURT THISAFTERNOON.THE KERN COUNTY SHERIFF'S OFFICESAYS HE ESCAPED LERDOJAIL... ALONGSIDE JOHNSON.PALMS WAS FOUND NEAR A DOLLARGENERAL IN SHAFTER.HE'S FACING FOUR ADDITIONALCHARGES FOR THE ESCAPE.HE'S ALSO DUE IN COURT IN JULYWHERE HE FACES MURDER CHARGESCONNECTED TO THE DEATH OF 3 YEAROLD MAJOR SUTTON.LAW MAKERS ARE CONTINUING TO