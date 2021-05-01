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Global Edition
Saturday, May 1, 2021

Living Coast Discovery Center reopening

Credit: ABC 10 News | San Diego
Duration: 02:49s 0 shares 1 views
Living Coast Discovery Center reopening
Living Coast Discovery Center reopening

Living Coast Discovery Center in Chula Vista is reopening with activities for the whole family.

DISCOVERY CENTER IS FINALLYREOPENING TODAY!AND JOINING US TO TELL US MOREABOUT THE CENTER'S LONGAWAITED REOPENING IS RACHELHARPER-- LIVING COAST'SMARKETING AND COMMUNICATIONSMANAGER.GOOD MORNING RACHEL ---WHAT CAN WE EXPECT TODAY?-HAD A FUNDRAISER TO HELP RAISEMONEY, HELD WORKSHOPSDURING THE PANDEMIC... HOW DIDTHAT HELP YOU STAY AFLOAT?-IT'S OPEN SATURDAY ANDSUNDAY... ANY PLANS DOWN THELINE TO EXPAND HOURS?THERE ARE THOUSANDS OFAPPOINTMENTS ARE OPEN FOR THOS

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