UArizona student's passion for science paves the way for a bright future

Each spring we like to highlight a few students who have gone above and beyond in their academic careers.
Our Outstanding Student Series kicks off with a senior at the University of Arizona, whose love for science is pushing her forward.
Each spring we like to highlight a few students who have gone above and beyond in their academic careers.
Our Outstanding Student Series kicks off with a senior at the University of Arizona, whose love for science is pushing her forward.
HIGHLIGHT A FEW STUDENTS WHOHAVE GONE ABOVE AND BEYOND INTHEIR ACADEMIC CAREERS.
ANDTHIS MORNING, I HAVE THEPLEASURE OF KICKING OFF OUROUTSTANDING STUDENT SERIESWITH A SENIOR AT THEUNIVERSITY OF ARIZONA.
LET'SMEET JOCELYNE RIVERA.VO SHE GREW UP IN HERMOSILLO,MEXICO AND SHE'S AFIRST-GENERATION COLLEGESTUDENT.
SOME MIGHT SAYJOCELYNE RIVERA HAS A FEWTHINGS WORKING AGAINST HER.SOT 7:34-7:38 IT'S SOMETIMESHARDER FOR US, BUT THATDOESN'T MEAN THAT WE CAN'T.
VOAND THAT TENACITY IS EXACTLYWHY SHE'S HERE.
SOT 4:29 4:35JOCELYNE RIVERA, OUTSTANDINGSTUDENT I AM VERY WELL-DISCIPLINED, I'M PASSIONATEABOUT WHAT I DO.
IT DOESN'TMATTER IF IT'S HUGE ORSOMETHING SMALL.
VO YOU KINDOF HAVE TO BE WHEN YOU'REGETTING A MAJOR IN BIOMEDICALENGINEERING WITH FOCUS ONBIOMATERIALS AND DRUG DELIVERYSYSTEMS. SOT 6:49-6:55 WE'RESOLVING PROBLEMS IN MEDICINE.THAT'S WHAT MAKES ME SOPASSIONATE AND SO HAPPY.
VOSOLVING PROBLEMS, INDEED.
EACHDAY, JOCELYNE IS WORKING TOTARGET AND TREAT THE LEADINGCAUSE OF DEATH IN BOTH MEN ANDWOMEN: CARDIOVASCULAR DISEASE.SOT 7:01-7:11 I AM HEREBECAUSE I KNOW, AS A LONG-TERM THING, IT WILL HAVE APOSITIVE IMPACT ON A LOT OFPATIENTS' LIVES.
VO AND HERGRIT AND LOVE FOR LEARNINGWON'T STOP AFTER SHEGRADUATES.
SOT 3:20-3:32 I'MGOING TO WORK TWO YEARS AT THENIH AND OXFORD UNIVERSITY INENGLAND AND I'M GOING TOPURSUE A DOCTORATE INBIOMEDICAL SCIENCE.
VO SOHERE'S TO THE FUTURE DR.RIVERA.
SOT 8:39-8:51 I'MALWAYS HISPANIC AND I'M ALWAYSLATINA, BUT HERE, IT DOESN'TMATTER WHO YOU ARE.
YOU'REJUST A SCIENTIST AND ANENGINEER.
IT'S BUILDING UP ONNEW THINGS THAT ARE GOING TOCOME OUR WAY.
VO A YOUNG WOMANWHO'S PASSION FOR SCIENCE ISPAVING THE WAY FOR A BRIGHTFUTURE MARK CHARTER.
KGUN 9OYS.