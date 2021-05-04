13 Action News viewer Megan shared her photo of her mom Karen as we help celebrate local moms in 2021 for Mother's Day.
Meet My Mom: 2021: Karen Keeney
Credit: KTNV Channel 13 Las VegasDuration: 00:40s 0 shares 3 views
AND ONE THIRD OF THEGRADUATES ARE HISPANIC.MOTHERS DAY IS THISSUNDAY..AND WE WANT TO SHOW OFFYOUR MOMS!THIS IS KAREN(KEY-KNEE)KEENEY.HER DAUGHTER MEGAN TELLSUS - SHE IS A RETIRED JUNIORHIGH TEACHER AND HAS MASTERS INENGLISH.KAREN LOVES TO GO ONTRIPS TO SEDONA AND ENJOYSMAKING FAMILY BREAKFASTS.MEGAN SAYS - HER MOM ONCECLEANED A TURKEY ON THANKSGIVINGWITH BAB-O...SO NOW THE FAMILY JOKEIS..."WHAT DOES THE TURKEY SAY?AND INSTEAD OF GOBBLEGOBBLE - THEY SAY BAB-O BAB-O.IF YOU WANT US TOHIGHLIGHT YOUR MOM..EMAIL US A PICTURE..
AND AFEW SENTENCES ABOUT HER..
TOMOMS AT KTNV DOT COM.WE’LL SHOW SOME OF THEPICTURES ON AIR, AND ON K-T-N-V