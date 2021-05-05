The YMCA is offering free swim lessons in the Valley to children as young as six-months-old.
Valley YMCA offering free swim lessons to non-swimmers
Credit: ABC15 ArizonaDuration: 02:21s 1 shares 5 views
THE RECOUNT MAY NOT BE OPEN BYTHEN.Allison: THE TEMPERATURES AREGOING TO BE HEATING UP, STARTINGTODAY AND MANY OF US ARE TRYINGTO FIND WAYS TO COOL OFF,ESPECIALLY IN THE POOL.SO MAY IS NATIONAL WATER SAFETYMONTH AND THE VALLEY OF THE SUNYMCA IS GOING TO OFFER FREE SWIMLESSONS FOR ONE WEEK.WE WANT TO BRING IN JAMIEWARREN, LIVE IN WEST PHOENIXWITH MORE ON THE DETAILS.