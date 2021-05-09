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Sunday, May 9, 2021

Valley Hospital ER nurse honored during National Nurses Week

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 02:42s 0 shares 1 views
Valley Hospital ER nurse honored during National Nurses Week
Valley Hospital ER nurse honored during National Nurses Week

Annett Nolaso was nominated for National Nurses Week after her sacrifices through a tough year.

MOTHERS OUT OF JAIL SO THEY CANSPEND MORE TIME WITH THEIRCHILDREN.FOR NURSE’S APPRECIATIONWEEK - WE RECEIVED MANYNOMINATIONS FOR NURSES WHO HAVEGONE ABOVE AND BEYOND FOR OURCOMMUNITY.ALL WEEK LONG, WE WILL BEINTRODUCING YOU TO THESEFRONTLINE HEROES WHO HAVE MADE ABIG DIFFERENCE---- HELPINGPEOPLE AND SAVING LIVES.THIS MORNING..

WE’REINTRODUCTING YOU TO ANNETTNOLASCO.

SHE’S AN ER NURSE ATVALLEY HOSPITAL.TO HER SURPRISE..

A GOODFRIEND NOMINATED HER AFTERSEEING HER SACRIFICE THROUGH ATOUGH YEAR.

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