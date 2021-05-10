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Global Edition
Monday, May 10, 2021

Search continues for missing 2-year-old boy in Las Vegas

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:34s 0 shares 1 views
Search continues for missing 2-year-old boy in Las Vegas
Search continues for missing 2-year-old boy in Las Vegas

Volunteers with Nevada Child Seekers were out in full force over the weekend and the search is scheduled to continue Monday afternoon for Amari Nicholson.

TWO MEN ARE NOT BEING RELEASED.TODAY - A SEARCH PARTYCONTINUES TO LOOK FOR A 2 YEAROLD BOY.AMARI NICHOLSON WAS LASTSEEN WEDNESDAY MORNING NEARPARADISE AND TWAIN.DETECTIVES SAY HE MAYPOSSIBLY BE IN DANGER.ALL WEEKEND LONGVOLUNTEERS WITH NEVADA CHILDSEEKERS WERE OUT LOOKING FORHIM.MARGARITA EDWARDS.

NEVADA CHILDSEEKERS011 IF YOU SEE ANYTHING OR HEARANYTHING EVEN IF ITS ON SOCIALMEDIA CALL THE CRIMESTOPPERSNUMBER THERES A 30K DOLLARREWARD OFFERED BY THE FAMILYTHE SEARCH PARTY---IS ATIT AGAIN THIS MORNING...THIS IS ANOTHER LOOK ATAMARI.IF YOU HAVE ANYINFORMATION

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