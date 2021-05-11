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Global Edition
Tuesday, May 11, 2021

Florida drivers urged not to hoard gas after Colonial Pipeline hack

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 02:44s 0 shares 2 views
Florida drivers urged not to hoard gas after Colonial Pipeline hack
Florida drivers urged not to hoard gas after Colonial Pipeline hack

Experts says Florida should remain well supplied with fuel after a critical East Coast pipeline was the victim of cybercriminals.

TONIGHT - FLORIDA'SCOMMISSIONER OF AGRICULTURE ISWARNING DRIVERS NOT TO HOARDGASOLINE...AND DO NOT RACE TOTHE PUMP TO FILL UP.

EXPERTSSAY FLORIDA SHOULD REMAINWELL- SUPPLIED.W-P-T-V NEWSCHANNEL 5'S RYANHUGHES IS LIVE IN RIVIERA BEACHWITH NEW AND IMPORTANTINFORMATION FOR DRIVERS INSOUTH FLORIDA.THIS MOBIL STATION HAS NOTBEEN TOO BUSY...BUT WE'VEHEARD REPORTS OF LONGLINES...AND DRIVERS RACING TOFILL UP.

AAA IS COMPARING ITTO RIGHT BEFORE A HURRICANE.BUT THERE IS AN URGENT WARNINGTONIGHT ---- NOT TOPANIC...BECAUSE THAT COULDONLY MAKE THE SITUATION WORSE.

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