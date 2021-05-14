Skip to main content
Global Edition
Sunday, May 16, 2021

20th Annual Hibiscus Show and Sale set for May 16 05/13/2021

Credit: KATC - Arcadiana
Duration: 00:33s 0 shares 2 views
20th Annual Hibiscus Show and Sale set for May 16 05/13/2021
20th Annual Hibiscus Show and Sale set for May 16 05/13/2021
20th Annual Hibiscus Show and Sale set for May 16 05/13/2021

HAPPENING SUNDAY--THE 20THANNUAL HIBISCUS SHOW AND SALEWILLTAKE PLACE IN THE CATHEDRALCARMEL GYMNASIUM IN LAFAYETTE.MORETHAN 600 BLOOMS WILL BE ONDISPLAY-- 60 DIFFERENT VARIETIESOF HIBISCUS WILL ALSOBE AVAILABLE.

AND CURRENT ANDFORMER MEMBERS OFTHE MILITARY WILL GET A GIFTJUST FOR SHOWING UIF ANY MILITARY PERSON SHOWS UPAT OUR SHOW, PRESENTS THEIRMILITARY ITHEY CAN WALK AROUND AND PICK AFREE HIBISCUS PLANT WITH OURCOMPLIMENTS.

JUST OUR LITTLE WAYOF SAYING THANK

Explore