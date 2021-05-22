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Global Edition
Wednesday, May 26, 2021

Churches participate in global worship event

Credit: KATC - Arcadiana
Duration: 00:34s 0 shares 3 views
Churches participate in global worship event
Churches participate in global worship event

THINGS IN THE FUTURE.STAYING IN NEW IBERIA AN EVENTTHAT’S MEANT TO UNITE OTHERS FORTHE PURPOSE OF WORSHIPING JESUSCHRIST WAS ALSO HEALED TODAYMARCH FOR JESUS IS A NATIONALEVENT WHERE PEOPLE FROMDIFFERENT CHURCHES ANDNATIONALITIES GATHER TO PRAISEAND WORSHIP SEVERAL CHURCHES INTHE PARISH PARTICIPATED THISYEAR WHERE THEY GATHERE AT THEPARISH COURTHOUSE JUPITERAMARIS, B ON EARTH, WE AREMARCHING FOR JESUS.SO IT IS IS JUST A DISPLAY.THERE’S NO OTHER REASON FOR USCOMING TOGETHER IN UNITY, BUTJESUS C

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