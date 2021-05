The Ballad of Cable Hogue Movie (1970) - Jason Robards, Stella Stevens, David Warner

The Ballad of Cable Hogue Movie (1970) Trailer - Plot Synopsis: A hobo accidentally stumbles onto a water spring, and creates a profitable way station in the middle of the desert.

Director: Sam Peckinpah Writers: John Crawford, Edmund Penney, Gordon T.

Dawson Stars: Jason Robards, Stella Stevens, David Warner