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Tuesday, May 25, 2021

Search for missing swimmer

Credit: Kris 6 News
Duration: 01:54s 0 shares 2 views
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Enters third day

BEGINNING TO LOSE STEAM AND WILLFINALLY START MAKING ITS WAY TOTHE{***2 SHOT**}HAPPENING TODAY, THE SEARCH ANDRECOVERY CONTINUES FOR TEENAGERWHO WENT MISSING SUNDAY NIGHTWHILE SWIMMING OFF THE COAST OFPADRE ISLAND.{***BOXES**}OUR VICTORIA BALDERRAMA IS LIVEON PADRE ISLAND TO TELL US WHERECREWS HAVE EXPANDED THE SEARCH.VICTORIA, GOOD MORNING.{***LIVE REM FULL**}{***VICTORIA**}{***WIPE**}FAMILY MEMBERS TELL US 18 YEAROLD ANDREW BASS WAS SWIMMING OFFPADRE ISLAND WITH HIS 16 YEABROTHER WHEN HE VANISHED SUNDAYNIGHT.{***MAP**}THIS HAPPENED{***MAP**}NIGHT.VANISHED SUNDAY BROTHER WHEN HEWITH HIS 16 YEAR OFF PADREISLAND WAS SWIMMING OLD ANDRBASS TELL US 18 YEAR OLD ANDREBASS WAS SWIMMING OFF PADRISLAND WITH HIS 16 YEAR BROTHEWHEN HE VANISHED SUNDAY NIGHT.{***MAP***THIS HAPPENED IN THE AREA OFZAHN ROAD, JUST NORTH OF PACKERYCHANNEL.{***VO**}OFF-CAMERA WE SPOKE BASS’ MOTHERMONDAY, SHE SAYS THEY CAME HERETO THE BEACH SUNDAY.ANDREW AND HIS BROTHER WENTFOR A SWIMAND THAT’S WHEN THEYGET SWEPT UP IN THE SURF.TWO SURFERS HELPED HER YOUNGERSON BACK TO SHORE BUT COULD NOFIND ANDREW.MEMBERS OF THE CORPUS CHRISTFIRE DEPARTMENT SAYS THE

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