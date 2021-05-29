Skip to main content
Global Edition
Saturday, May 29, 2021

Air Force sweeps doubleheader over Fresno State

Credit: KOAA - Southern Colorado
Duration: 01:12s 0 shares 3 views
Air Force sweeps doubleheader over Fresno State
Air Force sweeps doubleheader over Fresno State
Air Force sweeps doubleheader over Fresno State

ONE OTHER TEAM TRYING TO KEEPTHERE SEASON ALIVE AS WELL...IS THE AIR FORCE FALCONS..THE BLUE AND WHITE..ARE A LONG SHOT TO GET THEMOUNTAIN WEST AUTOMATIC BID..BUT A SWEEP OF FRESNO STATE...ATHOME..COULD STILL GIVE THEM A SMMALLLCHANCE..A DOUBLE HEADER FRIDAY FOR THEFALCONS..AND BULLDOGS..GAME 1..WAS IN COMEBACK STYLE..B8..AF DOWN 2..RUNNER ON 2ND..GABRIEL GARCIA..ABLE TO PUSH ACROSS THE TIEINGRUN ...WE ARE NOTTED AT 7..2 BATTER LATER..ITS BRAYDON ALTORFER..THIS KIDHAD A DAY...A 2 RUN SHOT..PAUL SKENES COME IN TO SHUT THEDOOR IN THE 9TH..AIR FORCE TAKES GM1...9 TO 7..SO LETS HEAD TO GAME 2...AND A LITTLE BIT OF THE GAME..DOWN 1..BASE LOADED LIKE GRANDMA'SLEMONDADE..PAUL SKENES..DELIVERSAGAIN..TO GIVE THE FALCONS THE LEAD..THEN LATER IN THE INNING..BASED LOADED AGAIN...ITS THAT KID ALTORFER..YOU BETCHA GRAND SLAM...THE JUNIOR HAD A MONSTER GAME..85 DOUBLES..TWO HOME RUNS..WITH 9 RBIS..AS AIR FORCE ROLLS 13 TO 6..TO CLINCHE THEIR BEST CONFERENCERE

Explore