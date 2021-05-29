23ABC Sports: Arvin wins third straight valley championship defeating Fresno Christian 4-0
ANOTHER DAY AND ANOTHER LOCALTEAM CHASING A SECTIONAL TITLE.TONIGHT IT WAS THE ARVIN BEARSGIRLS SOCCER TEAM PLAYINGFOR THEIR THIRD STRAIGHT VALLEYCHAMPIONSHA REMATCH OF THE 20-18 CENTRALSECTION DIVISION SCHAMPIONSHIPS.
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.PAIRED TOP-SEEDED ARVIN AGAINST NO.
2FRESNO CHRISITIAN.THAT GAME NEEDED A FEWOVERTIMES.
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.THIS ONE NOT SOMUCH.ALREADY UP A SCORE.
.ARVINSENIOR SHLEBY LASTER WITSOME SPACE AND ONE TOUCHES TOCORNER FOR THE SECOND GOAL.
..ARVIN UP 2-0.THEY'D CARRY THAT LEAD INTO THESECOND HALKATHERINE RAMIREZ CHASING THISONE INTO THE EAGLES BOX.SLOTS IT PAST THE GOALIE.
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.3-0ARVIN.
CITLALI "CHICLE" SANCHEZMAKES A MOVE FEEDS IT TO DENISEORTIZ..WHO SETS HER SELF UP FOR THISSHOT.
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.IT'S GOOD.
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.ARVINLEADING 4-0.THAT WOULD BE ENOUGH WITH SOMESOLID DEFENSE AS TBEARS SHUT OUT THE EAGLES TO WINTHE THREE-PEAT EARNITHIS YEAR'S VALLEY CHAMPIONSHIP.HAVE YOU EVER SEEN BIGGERSMILES.
THESE LADIES WILL AWAITTHEIR STATE PLAYOFF SEEDINGSSPEAKING OF STATE.
.THAT'S WHATTHE GARCESMEMORIAL BOYS RAMS T