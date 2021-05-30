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Global Edition
Sunday, May 30, 2021

Parney interview about full capacity at the diamond this week

Credit: WTVR - Scripps
Duration: 03:22s 0 shares 2 views
Parney interview about full capacity at the diamond this week
Parney interview about full capacity at the diamond this week

THE RICHMOND FLYING SQUIRRELSARE OFF TO A HOT START THISSEAS..ON....AND WITH THE RESTRICTIONSLIFTED ACROSS THE COMMONWEALTHIT WILL BE FULLCAPACITY.MORE FANS WILLBE ABLE TO SEE THE TEAM INPERSON AT THE DIAMOND.JOINING US LIVE IN STUDIO ISNONEOTHER THAN THE MAN.THE MYTH.THE PANTS -- TODD "PARNEY"PARNELL.HE'S HERE TO TALK ABOUTWELCOMING FANS BACK AND THE 12GAME HOMESTAND STARTING THISWEEK.WE CAN'T END A CHAT WITH PARNEYWITHOUT GIVING AWAY A FOUR-PACKOF SQUIRRELS TICKETS...WHEWEN GO TO BREAK DIAL 342-3413 AND THE SIXTH CALLER WILLWIN.

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