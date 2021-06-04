VA reviewing denied medical claims related to Agent Orange exposure

More veterans exposed to chemical weapons like Agent Orange can possibly get the health care they deserve.
The U.S. Department of Veterans Affairs is reviewing claims for veterans who served in the off-shore waters of Vietnam where they were exposed to certain chemical agents.
THE DRIVER WAS IMPAIRED.NEW AT 5....BIG ANNOUNCEMENT.... FORLOCAL MILITARY VETS.... TODAY.THE V-A SAYS....MORE VIETNAM VETS....EXPOSED TO CHEMICAL WEAPONS....LIKE "AGENT ORANGE"..... MIGHTBE ABLE TO GET HEALTH CARE....THEY’VE BEEN SEEKING.THE V-A IS REVIEWINGCLAIMS.... FOR VETERANS.... WHOSERVED..... IN THE *OFF-SHOREWATERS* OF VIETNAM.... WHERETHEY WERE EXPOSED TOCERTAIN..... CHEMICAL AGENTS.THE V-A IS ALSO ADDING...-3- CRITICAL HEALTHCONDITIONS ..BLADDER CANCER....HYPO-THYROIDISM.... ANDPARKINSONISM...AND CONSIDERINGTHEM.....*PRESUMPTIVE* MEDICALPROBLEMS.... RELATED TO THECHEMICALS.THE REVIEWS WILL HAPPENAUTOMATICALLY.... FOR VIETNAMVETS..... WHO WEREPREVIOUSLY.... DENIED.FOR MORE INFORMATION....