Skip to main content
Global Edition
Monday, June 7, 2021

Fallen Las Vegas officer Erik Lloyd honored with End of Watch Ride to Remember

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:28s 0 shares 1 views
Fallen Las Vegas officer Erik Lloyd honored with End of Watch Ride to Remember
Fallen Las Vegas officer Erik Lloyd honored with End of Watch Ride to Remember

Fallen Las Vegas officer Erik Lloyd honored with End of Watch Ride to Remember on Sunday.

DOLLAR FINE.HONORING AND REMEMBERINGMETRO OFFICER LT ERIK LLOYD.THE END OF WATCH RIDESTOPPED IN LAS VEGAS TO REMEMBERLLOYD.HE DIED AS A RESULT OFCOVID-19 COMPLICATIONS LASTAUGUST.THE RIDERS STOPPED AT THERED ROCK HARLEY DAVIDSON ONSOUTH RAINBOW YESTERDAY MORNING.THE "END OF WATCH RIDE TOREMEMBER" IS AN 84-DAYCROSS-COUNTRY TOUR -- LOGGING 22THOUSAND MILES.THIS YEAR LLYOD IS ONE OF338 OFFICERS LOST IN THE LINE OFDUTY BEING HIGHLIGHTED BY T

Advertisement

Related news coverage

Explore