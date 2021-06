La psilocybine pourrait être un antidépresseur très efficace

According to research published in the 'New EnglandUne nouvelle étude suggère que la psilocybine pourrait tout a fait servir d’antidépresseur .D’après ces recherches publiées dans le «New England Journal of Medicine»….… ce composé actif présent dans les champignons hallucinogènes serait aussi efficace….… que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qui dominent le marché des antidépresseurs .59 hommes et femmes souffrant de dépression modérée ou sévère ont pris part à des essais durant 6 semaines.La thérapie par psilocybine semble être au moins aussi efficace que les antidépresseur conventionnel et agit plus rapidement, Robin Carhart-Harris, Centre for Psychedelic Research à l’Imperial College London, via «PsyPost».Les patients du groupe qui a reçu de la psilocybine auraient présenté moins d’effets secondaires (anxiété, bouche sèche, dysfonctionnements sexuels, diminution de la responsivité émotionnelle).Si ces recherches restent encore préliminaires, les résultats engagent les chercheurs….… à mener des études plus approfondies afin d’apporter la preuve de l’efficacité de cette psilocybine qui pourrait changer la vie de nombreux patients Journal of Medicine'