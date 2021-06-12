Una celebración para conmemorar veteranas se llevará a cabo en sábado
SÁBADOÁS SOLEADO, LA MXIMÁALREDEDOR DE 91.
VIENTO DEL SURSURESTE DE 7 A 11 MPH.TEXAS ES UNO DE ONCE ESTADOS ENEL PÍS EN CELEBRAR Y CONMEMORARA LAS MUJERES VETERANAS QUELUCHARON EN EL EÉRCO.IT{***VO**}ES POR ESO QUE ESTE ÁBADO SEESTAÁ CELEBRANDO SU ÍA.UNA DE ELLAS ES "ANN MARITORRES" QUIEN RESIDEN EL ECONDADO KLEBERG Y QUIEN ADEÁSES COMISIONADA PARA LA CIUDAD DEKINGSVILLE.TORRES SE UNÓ AL EÉRCITO EN EL2008.CON 38 AÑOS Y CUATRO HIJOS,DEFINITIVMENTE FUE MUY DURO PARAELLA DEJAR ATRAS A SU FAMIA.LIMÁS ÚN CUANDO TUVO QUE IR AIRAQ.LUEGO, EN EL 2018 SE JUBIÓ PORCONDICIONES ÉDICAS Y FUEELEGIDA COMO COMISIONADA DE LACIUDAD EN EL OTOÑO DEL 2020.TORRES SEÁ UNA DE LAS INVITADASESPECIALES EN LA CEREMONIA DELDÍA DE LAS MUJERES VETERANAS.{***SOT FULL**}ANN MARIE TORRES; COMISIONADA DELA CIUDAD DE KINGSVILLElas mujes rede este país hanservido desde la guerrarevolucionaria.
Asi que todoesto trata sobre crearconciencia y que tosodentendamos que las mujeresmilitares continuarán sirviendoal país.{***VO**}Y MAÑANA SE CELEBRA EL QUINTOANIVERSARIO DEL ÍA