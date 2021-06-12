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Global Edition
Saturday, June 12, 2021

Publix shooter posted about wanting to 'kill people and children,' Palm Beach County sheriff says

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 00:37s 0 shares 1 views
Publix shooter posted about wanting to 'kill people and children,' Palm Beach County sheriff says
Publix shooter posted about wanting to 'kill people and children,' Palm Beach County sheriff says

New information has been released about the man who gunned down a 69-year-old grandmother and her one-year-old grandson inside a Royal Palm Beach Publix.

SINCE THE CORONAVIRUS PANDEMICBEGAN AND BIDEN’S FIRST ASPRESIDENT.TONIGHT--COURT RECORDS SHOW THATTHE GUNMAN WHO KILLED AGRANDMOTHER AND HER ONE-YEAR-OLDGRANDSON INSIDE A PUBLIX IN FORTLAUDERDALE YESTERDAY--DECLAREDBANKRUPTCY EARLIER THIS YEAR.PALM BEACH COUNTY SHERIFF’SDETECTIVES SAY THAT THEY STILLHAVE NOT FOUND ANY CONNECTIONBETWEEN 55-YEAR-OLD TIMOTHY J.WALL AND THE WOMAN AND1-YEAR-OLD CHILD WHOM HE KILLEDTHURSDAY IN A PUBLIX SUPERMARKETBEFORE KILLING HIMSELF.BANKRUPTCY RECORDS SHOW WALL HADSIX-THOUSAND DOLLARS IN ASSETSCOMPARED TO 215-THOUSAND DO

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