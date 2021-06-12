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Global Edition
Sunday, June 13, 2021

Police: Man shot dead near South Tucson grocery store

Credit: KGUN, Tucson, AZ
Duration: 00:28s 0 shares 1 views
Police: Man shot dead near South Tucson grocery store
Police: Man shot dead near South Tucson grocery store
South Tucson police are investigating a deadly shooting.

HELP IN ANOTHER SHOOTING --THIS ONE -- IN SOUTH TUCSON.POLICE SAY -- 41-YEAR-OLD'DOUGLAS STORM' WAS SHOT ANDKILLED NEAR THE FOOD CITY --ON 6TH AVENUE.

IT HAPPENEDJUST BEFORE -- ON WEDNESDAYNIGHT.

TWO MEN CONFRONTEDSTORM -- PUSHED HIM -- ANDSHOT HIM.

STORM WAS WITH HISWIFE.

SHE WAS HIT IN THE LEGSBY A CAR -- A TAN SEDAN --DRIVEN BY A BLOND WOMAN.

THEWIFE WASN'T HURT.

POLICE AREASKING ANYONE WITH ANYINFORMATION -- TO CALL'88-

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