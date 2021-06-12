Police: Man shot dead near South Tucson grocery store
Credit: KGUN, Tucson, AZDuration: 00:28s 0 shares 1 views
South Tucson police are investigating a deadly shooting.
HELP IN ANOTHER SHOOTING --THIS ONE -- IN SOUTH TUCSON.POLICE SAY -- 41-YEAR-OLD'DOUGLAS STORM' WAS SHOT ANDKILLED NEAR THE FOOD CITY --ON 6TH AVENUE.
IT HAPPENEDJUST BEFORE -- ON WEDNESDAYNIGHT.
TWO MEN CONFRONTEDSTORM -- PUSHED HIM -- ANDSHOT HIM.
STORM WAS WITH HISWIFE.
SHE WAS HIT IN THE LEGSBY A CAR -- A TAN SEDAN --DRIVEN BY A BLOND WOMAN.
THEWIFE WASN'T HURT.
POLICE AREASKING ANYONE WITH ANYINFORMATION -- TO CALL'88-