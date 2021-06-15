Kari wrapping up sports with raps
Credit: 23ABC News | BakersfieldDuration: 00:52s 0 shares 1 views
IN SOUTH PHILADELPHIA.
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.THEREWAS A GAME.WHERE THE DODGERS AND PHILLIESWERE PLAYING FOR FAME.TOP OF THE FIRST.
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THE HOMETEAM RELYING ON STAR POWER.IT'S BRYCE HARPER HAPPY HOUR.BUT THEN THE FOURTH.
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THERE WASONE DUDE.
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WHO TRIED TO HITONE OUT THE NEIGHBORHOOD.HE GOT ONE SHOT IN AND TWO RUNSSCORED.THAT'S HOW THE DODGERS GOT ONTHE BOARD.HIS NAME IS WILL SMITH.
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ITAIN'T MYTH.AND THEN WITH ANOTHER RUN ADDEDFROM CHRIS.
.THE DODGERS TOOK THE DUB WITHTHEIR STRONG PLAY.BUT IT WAS ALL THANKS TO THEFRESH PRINCE OF L-A.COMING UP NEXT..
WE WILL TAKEONE FINAL LOOK AT YOUR FORECAST