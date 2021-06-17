Lawrence teen who Bill Self befriended dies from cancer

Bill Self forms bond with teen who has brain cancer
KU coach Bill Self forms a bond with a teen who has brain cancer after being a guest on his podcast.
A HEARTFELT MESSAGETONIGHT FROM COACHBILL SELF -- TO THE FAMILYOF A LAWRENCE TEENWHO BATTLED BRAINCANCER.14-YEAR-OLD "NICHOLASPARSCALE" DIED EARLYYESTERDAY MORNING.THE K-U's MEN'SBASKETBALL COACHFORMED A BOND WITHNICHOLAS AFTERAPPEARING ON NICHOLAS'PODCAST -- ANDCONTINUED TO VISIT HIMAFTER THAT.NICHOLAS WROTE A BOOK-- TITLED "WHAT I WISH IKNEW BEFORE CANCER."SELF BOUGHT THE FIRSTONE-HUNDRED COPIES.TODAY -- COACH SELFRELEASED A STATEMENT --HERE'S A PORTION OF IT --QUOTE:"HE FOUGHT TO THE VERYEND AND WASINSPIRATIONAL TO SOMANY WITH HIS COURAGEAND HIS GRIT.
THE FIGHTHE DISPLAYED IS GOING TOHAVE AN IMPACT ON MANYMOVING FORWARD AND HISLEGACY WILL LAST FORYEARS."Suzanne Whee
KU coach Bill Self forms a bond with a teen who has brain cancer after being a guest on his podcast.