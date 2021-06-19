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Global Edition
Monday, June 21, 2021

Ayala, Democratic candidate for lieutenant governor, addresses crowd on Juneteenth

Credit: WTVR - Scripps
Duration: 00:46s 0 shares 1 views
Ayala, Democratic candidate for lieutenant governor, addresses crowd on Juneteenth
Ayala, Democratic candidate for lieutenant governor, addresses crowd on Juneteenth

Ayala, Democratic candidate for lieutenant governor, addresses crowd on Juneteenth

FROM ELECTION DAY IN VIRGINIA.VOTERS WILL SELECT A NEWGOVERNOR, LT.GOVERNOR, AND ATTORNEY GENERAL.BOTH MAJOR PARTIES WERE IN THEMETRO TODAY-- MAKING THEIR CASE.OVER AT THE NBO SECOURSTRAININGCENTER -- ALHA AYALA JOINED THELOCAL HOMECARE WORKERS UNION --FOR THEIR JUNETEENTH HOMECOMINGEVENT.AYALA IS THE VIRGINIA DEMOCRATSNOMINEE FOR LT.GOVERNOR.HES SAYSVIRGINIA'S PRIORITY SHOULD BEPROTECTING WORKERS...PARTICUALLY WOMEN OF COLOR-- WHO AYALA SAYS HAVE BEEN LEFTOUT OF THE CONVERSATIONTHROUGHOUT HISTORY.HALA AYALA, LT.GOVERNOR CANDIDATE- "WE HAVE TO USE OUR VOICES TOBE CHAMONPIS FOR ALL VIRGINIANSAND AND NOT JUST SOME.BECAUSE 'JUST US' IS 'JUST US;IT'S ALL OF US.I THINK THIS WHY THIS ELECTIONIS SO IMPORTANT.REPRESENTATIONMATTERSJOINING AYALA ON THE DEMOCRATICTHE DEMOCRATIC TICKET -- TERRYMCAULIFFE FOR VEGORNOR ANDMARK HERRING FOR ATTORENY

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