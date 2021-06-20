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Global Edition
Sunday, June 20, 2021

Florida Lacrosse Cup in town for Father's Day Weekend

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 00:59s 0 shares 1 views
Florida Lacrosse Cup in town for Father's Day Weekend
Florida Lacrosse Cup in town for Father's Day Weekend

The Florida Lacrosse Cup brought 26 teams to Delray Beach and Boca Raton for a father's day weekend tournament.

RIGHT IN WITH A MASSIVELACROSSE TOURNAMENT THAT'STAKING OVER PALM BEACH COUNTFOR THE WEEKEND.THE FLORIDA LACROSSE CUP IS INITS 6TH YEAR.... AND THE BUZZIS AT AN ALL-TIME HIGH A TOTALOF 26 TEAMS ARE IN PALM BEACHCOUNTY WITH GAMES BEING PLAYEDIN BOCA RATON AND IN DELRAYBEACH.... THE EVENT IS SET UPTO BE TWO THINGS.

A FUN WAY TOWRAP UP THE LACROSSE SEASON...AND A WAY TO ATTRACT VISITORSTO SOUTH FLORIDA--ESPECIALLYTHE DADS WHO GET TO ENJOY THETOURNEY FOR FATHERS DAYWEEKEND.“DELRAY IS A GREAT HOST.

A LOTOF THE BARS AND RESTAURANTSAROUND TOWN HAVE MADE SOMEFATHERPARENTS GIVING THE DADS ALITTLE LOVE THIS WEEKEND.

ALLAROUND DOWNTOWN DELRAY THEREA FREE BURGER A FREE BEER FORTHE DADS AND WE APPRECIATEEVERYONE COMING DOWN TO VISITUS HERE”IT WAS DAY 2 OF BALLING ON THEBEACH AND A FAMILIAR FACE

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