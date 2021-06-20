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Thursday, June 24, 2021

Former FAU star trying his hand at coaching

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 00:46s 0 shares 1 views
Former FAU star trying his hand at coaching
Former FAU star trying his hand at coaching

Former FAU basketball player Paul Graham is in town for the Balling on the Beach tournament as a coach.

BASKETBALL STAR PAUL GRAHAMWAS COACHING HIS BASKETBALLTEAM FROM PHILADELPHIA IN THISEVENT.

GRAHAM ATTENED FAU FROM2006 TO 2009, AND CONTINUEDHIS PROFESSIONAL CAREER INVARIOUS PLACES--HE IS NOWEMBRACING THE OTHER SIDE OFTHE COURT AS A COACH.

HE HASHAD MUCH SUCCESS IN HISPLAYING CAREER, BUT FINDS MOREMEANING IN THE WORK HE'S DOINOPAUL GRAHAM- IT WAS REAL GREATBEING ABLE TO WORK WITH THEYOUTH TO HELP THEM TO DEVELOPTHEIR GAME.

AND TO SHARE ANEXPERIENCE THROUGHOUT THISGAME WITH GOING TO COLLEGEHERE AT FAU, ALSO PLAYINGPROFESSIONALLY IN EUROPE,G-LEAGUE, AND A FEW OTHERPLACES.

SO JUST GIVING BACK INSOME WAY TO GIVE BACK TO THEYOUNGER KIDS IN THE COMMUNITY,THATLOVE I

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