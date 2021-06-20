Former FAU basketball player Paul Graham is in town for the Balling on the Beach tournament as a coach.
Former FAU star trying his hand at coaching
Credit: WPTV News | West Palm BeachDuration: 00:46s 0 shares 1 views
BASKETBALL STAR PAUL GRAHAMWAS COACHING HIS BASKETBALLTEAM FROM PHILADELPHIA IN THISEVENT.
GRAHAM ATTENED FAU FROM2006 TO 2009, AND CONTINUEDHIS PROFESSIONAL CAREER INVARIOUS PLACES--HE IS NOWEMBRACING THE OTHER SIDE OFTHE COURT AS A COACH.
HE HASHAD MUCH SUCCESS IN HISPLAYING CAREER, BUT FINDS MOREMEANING IN THE WORK HE'S DOINOPAUL GRAHAM- IT WAS REAL GREATBEING ABLE TO WORK WITH THEYOUTH TO HELP THEM TO DEVELOPTHEIR GAME.
AND TO SHARE ANEXPERIENCE THROUGHOUT THISGAME WITH GOING TO COLLEGEHERE AT FAU, ALSO PLAYINGPROFESSIONALLY IN EUROPE,G-LEAGUE, AND A FEW OTHERPLACES.
SO JUST GIVING BACK INSOME WAY TO GIVE BACK TO THEYOUNGER KIDS IN THE COMMUNITY,THATLOVE I