El proyecto de desalación de la ciudad continúa
Credit: KAJA TV - K47DF-DDuration: 00:39s 0 shares 2 views
El proyecto de desalación de la ciudad continúa
{***BREAK***{***REOPEN**}{***SPORTS PLASMA **}LOS MIEMBROS DEL CONSEJOMUNICIPAL OBTUVIERON HOY UNAACTUALIZACÓN SOBRE UN PROYECTODE DESALACÓN.{***VO**}"MIKE MURPHY", DIRECTOR DELDEPARTAMENTO DE UAAG DE LACIUDAD DIJO DURANTE LA JUNTA DELCONCILIO SEMANAL QUE VARIOSLÍDERES MUNICIPALES SE REUNIERONCON FUNCIONARIOS PORTUARIOS PARADIALOGAR SOBRE EL TEMA DEDESALACÓN, EL PROCESO DEPERMISO Y SOBRE HARBOR ISLAND."MRMISO Y SOBRE HARBOR ISLAND.URPHY" AGREÓ QUE ELDEPARTAMENTO DE AGUA COMPLEÓ UNESTUDIO SOBRE EL IMPACTO QUETIENE LA DESCARGA EN ELMEDIOAMBIENTE.ESOS HALLAZGOS SEÁN REVELADOSEL PÓXIMO MES DURANTE UNTALLER