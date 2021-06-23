Unwanted robocalls return to ask about your car warranty

Robocalls are returning!
The number one unwanted call this year has to do with your car's warranty.
Robocalls are returning!
The number one unwanted call this year has to do with your car's warranty.
AND USUALLY CAN’T BE CANCELED.ROBOCALLS ARE RETURNING!AND THE NUMBER ONEUNWANTED CALL THIS YEAR HAS TODO WITH YOUR CAR’S WARRANTY..SO THE QUESTION IS...HOWDO YOU STOP THE CROOKS FROMCALLING?13 ACTION NEWS ANCHOR TODDQUINONES HAS SOME TIPS.HAVE YOU EVER ANSWEREDYOUR PHONE, AND HEARD SOMETHINGLIKE THIS?(NAT)"We are calling with an urgentmessage about your car’swarranty."IT SEEMS EVERY DAY,SOMEONE NEEDS TO REACH YOU ABOUTYOUR WARRANTY EXPIRING.SOMETIMES THEY EVEN KNOW THEMAKE OF YOUR CAR.HOW DO THEY KNOW THAT?THEY BUY IT FROM MANUFACTURERSAND THE STATE.BUT THE FTC SAYS BUYER BEWARE:IN MANY CASES THESE ARE SHADYCOMPANIES THAT MAY SELL YOU AWARRANTY YOUR DEALERSHIP WONTHONOR!WORST THING YOU CAN DOWHEN YOU GET THESE CALLS isPRESSING 1 OR 2 TO OPT OUT.THAT TELLS THEM YOU ARE A LIVECALLER, AND YOU MAY GET EVENMORE CALLS!HAVE AN APPLEIPHONE?
THERE IS A SECRETSETTING TO NOW BLOCK THEM: GO TOSETTINGS, THEN PHONE, AND LOOKFOR CALL SILENCING.YOU CAN THEN SILENCEUNKNOWN CALLERS..... AND THEY’LLJUST GO TO YOUR VOICE MAIL.HAVE AN ANDROIDPHONE?
CHECK WITH YOUR CELLPROVIDER ON HOW TO BLOCK UNKNOWNCALLERS.THAT WAS TODD QUINONESRPORTING.IF YOU WANT AN EXTENDEDWARRANTY, TALK TO YOUR DEALER.THAT WAY YOU DON’T WAS