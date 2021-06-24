Skip to main content
Global Edition
Thursday, June 24, 2021

Unvaccinated passengers will face more requirements, fees for testing on Royal Caribbean cruises

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 00:44s 0 shares 1 views
Unvaccinated passengers will face more requirements, fees for testing on Royal Caribbean cruises
Unvaccinated passengers will face more requirements, fees for testing on Royal Caribbean cruises

The cruise industry is getting ready to set sail from U.S. ports this summer after a 15-month layoff due to the coronavirus pandemic.

TO REQUIRE VACCINATION FORWORKERS RE-ENTERING THEWORKPLACE... AND FOR NEW HIRES.ROYAL CARIBBEAN LAYING OUTGUIDELINES FOR VACCINATED ANDUNVACCINATED GUESTS...AS THEY PREPARE TO SET SAIL ONTHEIR "FREEDOM OF THE SEAS"SHIP.WHEN SHIPS SET SAIL OUT OF U-SPORTS... ROYAL CARIBBEAN WILL BEREQUIRING ALL GUESTS OVER THEAGE OF 16 TO BE VACCINATED.EXCEPT IN THE STATE OFFLORIDA... WHERE GOVERNORDESANTIS HAS BANNED BUSINESSESFROM REQUIRING PROOF OF COVID-19VACCINATION.ROYAL CARIBBEAN SAYING THAT ANYUNVACCINATED GUESTS WHO DO NOTWISH TO UNDERGO THE TESTING...CAN RECEIVE A FULL REFUND.FOR MORE INFORMATION ON

Advertisement

Related news coverage

Explore