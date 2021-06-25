El tiempo con Felix Hernández: 25 de junio

al amanecer con Felix Hernandez: 25 de junio
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{***WX OPEN***{***LIVE WX GFX**}{***FELIX**}ESTA TARDE: SOLEADO, LA ÁXIMAALREDEDOR DE 93.
VIENTO LDESURESTE ENTRE 18 Y 20 MPH, CONRÁFAGAS DE HASTA 24 MPH.ESTA NOCHE: PARCIALMENTENUBLADO, LA ÍNIMA ALREDEDOR DE77.
VIENTO DEL SURESTE ENTRE 10Y 20 MPH, CON ÁFAGAS DE HASTA24 MPH.SÁBADO: SOLEADO, LA ÁXIMAALREDEDOR DE 93.
VIENTO DELSURESTE ENTRE 8 Y 16 MPH, CONRÁFAGAS DE HASTA 21 MPH.SÁB.
POR LA NOCHEPARCIALMENTENUBLADO, LA ÍNIMA ALREDEDOR DE.
76VIENTO DEL SURESTE ENTRE 6 Y16 MPH, CON ÁFAGAS DE HASTA 21MPH.DOMINGO: UNA PROBABILIDAD DE 40POR CIENTO LLUVIAS Y TORMENTASEÉCTRICAS.
MAYORMENTE SOLEADO,LA ÁXIMA ALREDEDOR DE 91.VIENTO DEL ESTE SURESTE DE 7 A14 MPH.DOMINGO POR LA NOCHE: UNAPROBABILIDAD DE 30 POR CIENTOLLUVIAS Y TORMENTAS EÉCTRICAS.MEDIO NUBLADO, LA ÍNIMAALREDEDOR DE 74.
VIENTO DEL ESTEDE 8 A 13 MPH.LUNES: UNA PROBABILIDAD DE 50POR CIENTO LLUVI YAS TORMENTASEÉCTRICAS.
PARCIALMENTESOLEADO, LA ÁXIMA ALREDEDOR DE90.
VIENTO DEL ESTE SURESTE DE 7A 9 MPH.LUNES POR LA NOCHE: UNAPROBABILIDAD DE 50 POR CIENTOLLUVIAS Y TORMENTAS EÉCTRIS.CAMAYORMENTE NUBLADO, LA ÍNIMAALREDEDOR DE 75.
VIENTO DELSURESTE DE A 1 51 MPH.MARTES PROBABILIDAD DE CHUBASCOSY TORMENTAS EÉCTRICAS.PARCIALMEN STEOLEADO, LA ÁXIMAALREDEDOR DE 89.
VIENTO DEL ESTESURESTE DE 5 A 10 MPH.
LAPROBABILIDAD DE PRECIPITACÓN ESDEL 60%.MAR.
POR LA NOCHE: UNAPRABOBILIDAD DE 40 POR CIENTOLLUVIAS Y TORMENTAS EÉCTRICAS.MAYORMENTE NUBLADO, LA ÍNIMAALREDEDOR DE5.
7MÉRCOLES: UNA PROBABILIDAD DE50 POR CIENTO LLUVIAS YTORMENTAS EÉCTRICAS.PARCIALMENTE SOLEADO, LA ÁXIMAALREDEDOR DE0.
9MÉRCOLES POR LA NOCHE: UNAPROBABILIDAD DE 30 POR CIENTOLLUVIAS Y TORMENTAS EÉCTRICAS.MAYORMENTE NUBLADO, MLÍNIMAALREDEDOR DE 75.JUEVES: UNA PROBABILIDAD DE 50POR CIENTO LLUVIAS Y TORMENT
al amanecer con Felix Hernandez: 25 de junio
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