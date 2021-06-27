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Global Edition
Tuesday, June 29, 2021

Three fatal crashes in Kern County

Credit: 23ABC News | Bakersfield
Duration: 00:39s 0 shares 1 views
Three fatal crashes in Kern County
Three fatal crashes in Kern County

THIS MORNING AT LEAST THREEPEOPLE HAVE DIED FOLLOWINGCRASHES THAT HAPPENED AROUNDKERN COUNTY.ACCORDING TO THE CALIFORNIAHIGHWAY PATROL'S TRAFFICINCIDENT PAGE -- THE FIRST CRASHHAPPENED JUST AFTER MIDNIGHTON HIGHWAY 33 AND LOKERN ROAD.THE CORONER WAS CALLED TO THESCENE AFTER A SEMI-TRUCKCOLLIDED WITH A SEDAN.AFTER 12:30 THIS MORNING -- THESECOND CRASH INVOLDMULTIPLE CARS ON SIERRA HIGHWAY.ALL PARTIES INVOLVED WERETRANSFERRED TO A LOCAL HOSPITALWHERE THEIR INJURIES WERE LISTEDAS MODERATE TOMAJOR.AS FOR THE MOST RECENT COLLISION-- CHP WAS NOTIFIED OFA HIT-AND-RUN -- AROUND 3:30A.M.POLICE ARE STILL ON SCENE ONHIGHWAY 46 -- THE PAGE SAYS EWESTBOUND LANES ARE CLOSED ASTHEY INVESTIGATE THEAREA

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