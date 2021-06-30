People continue to show up in Surfside to pay their respects

The fence is a gathering place for those who have lost family and friends and those who want to just pay their respects.
DIED, TO THOSE MISSING, AND TOTHE FAMILIES WHO HAVE NO IDEAOF THE STATUS OF THEIR LOVEDONES.NATS:.
(VO) KERSI ASAIS ANDHIS YOUNG FAMILY LOOK THROUGHTHE PICTURES, NOTES, AND BIBVERSES POSTED ON A FENCE CLOSETO THE CONDOMINIUM COLLAPSE.(SOT 10:08:26) WE CAME TO PAYOUR RESPECTS TO OUR NEIGHBORS.IT EASILY COULD HAVE BEEN USIN THAT BUILDING.
NATS: (VO)HE SAYS THESE ARE THE PEOPLEHE SEES ON THE STREET, THEBUS, OR ON THE BEACH.
KERSISAYS SURFSIDE IS A SMALL TOWNAND YOU QUICKLY GET TO KNOWPEOPLE.
(SOT 11:08:26) WE NEEDTO CHERISH EVERY MOMENT OF OURLIVES BECAUSE IT CAN BE GONE.I HOPE EVERYONE WATCHING THIS,FOLLOWING THIS TRAGEDY REALLUNDERSTANDS THAT.
NATS: (VTHE FENCE HERE IS A GATHERINGPLACE FOR THOSE WHO HAVE LOSTFAMILY AND FRIENDS AND THOSEWHO WANT TO JUST PAY THEIRRESPECTS.
MARIA VAZQUEZBROUGHT HER DAUGHTER TO THESITE.
(SOT 44:54:20) I WANTESPECIALLY MY DAUGHTER TO FEELEMPATHY FOR THOSE THAT ARE INEED OF PRAYERS.
NATS: (VO)VAZQUEZ SAYS SHE HAS A LOT OPAIN IN HER HEART.
SHE POSTEDA BIBLE VERSE FOR A FRIEND OFTHREE PEOPLE WHO IS STILLMISSING.
(SOT 47:53:16) WE'REHERE TO PRAY FOR ALL THESESOULS BUT PROBABLY GOD PUTTHIS SPECIAL VERSE FOR THEPEOPLE, THESE THREE PEOPLEVAZQUEZ SAYS BY COMING HERETONIGHT SHE IS ONLY TRYING TOBE OBEDIENT TO WHAT'S IN HERHEART AND THAT'S EMPATHY.