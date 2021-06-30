To say thank you, they decided to pay for any veteran - retired or active members of the military - who orders from the Orange Cat Coffee between the second and fourth of July.
Lewiston couple gives back to veterans this 4th of July weekend
PLACE THAT IS NEAR AND DEAR TOYOUR HEART.
IT CERTAINLY IS..AND TONIGHT, WE HAVE A BUFFALOSTRONG STORY THAT TAKES US TOTHE ORANGE CAT CAFE WHERE THEYARE SERVING UP MORE THAN JUSTA SALUTE TO VETERANS ANDSERVICE MEMBERS THIS FOURTH OFJULY WEEKEND..
ALA ERREBHITELLS US MORE.}} "I THINK SOMETIMES THEYGET FORGOTTEN, AND I WANT TOJUST HONOR THEM AND JUSTREMIND OURSELVES THAT THERE ISTHINGS TO BE GRATEFUL FOR," AFEW WEEKS AGO, JOEL ERWAY ANDHIS WIFE MARJYJO WERE SITTINGAT THEIR FAVORITE COFFEE SHOP- THE ORANGE CAT COFFEE INLEWISTON.
"WE COME HERELITERALLY EVERY DAY.
SOMETIMMULTIPLE TIMES A DAY," THEYWERE THINKING OF A WAY TO GIVEBACK TO VETERANS.
"KIND OFSPUR OF THE MOMENT," "THE IDEACAME ABOUT AS A WAY TO GIVEBACK TO OUR LOCAL COMMUNITY,AND VETERANS SPECIFICALLY ANDACTIVE SERVICEMEN AND WOMENDURING THE JULY FOURHOLIDAY," STANDUP: "WITHEVERYTHING OPENING UP IT'SGREAT TO SEE LOCAL BUSINESSESOPENING UP, PEOPLE COMEINGOUT, BEING TOGETHER.
AND THISIS AN OPPORTUNITY FOR PEOPLETO COME OUT AND, IF YOU DIDSERVE TO GET A SPECIAL TREAT,"THE IDEA, JOEL SAYS, WASINSPIRED BY HISBROTHER-IN-LAW.
"WHO IS AVETERAN OF THE U.S. ARMY.
HERUNS A BENEFIT EVERY YEAR TOSUPPORT OUR TROOPS BY SENDINCARE PACKAGES OVER SEAS.
ANDWE'RE ALWAYS LOOKING FOR WAYSTO GIVE BACK AND SUPPORT THEMILITARY.
I HAVE TONS OFFAMILY AND FRIENDS WHO AREPART OF THE MILITARY," ANDSTARTING FRIDAY, THEY CAN GETTHEIR HANDS SOME TASTY TREATSAND ALL THE COFFEE THEY'LIKE.
IN LEWISTON, AE, 7 EWN.FROM A LEWISTON FAVORITE TO ABUFFALO STAPLE... FOR