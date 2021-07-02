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Global Edition
Friday, July 2, 2021

Gas tax increase in Clark County

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:23s 0 shares 1 views
Gas tax increase in Clark County
Gas tax increase in Clark County
Gas tax increase in Clark County, Nevada starts on Jul 1, 2021.

"THE STATUS".THAT NUMBER IS ON YOURSCREEN NOW.ACROSS CLARK COUNTY...WE ARE ALL GOING TOPAYING..... A LITTLE MORE AT THEPUMP.GAS AND DIESEL TAXES AREGOING UP..... JUST UNDER ONECENT.THIS VOTER APPROVED TAXINCREASE IS GOING TO PAYFOR..... NEW ROAD CONSTRUCTIONAND MAINTENANCE.TODAY....THE AVERAGE COST OFGAS..... ACROSS THE STATE IS-3- DOLLARS AND -73- CENTS....ACCORDING TO TRIPLE -A-.LAST YEAR...IT WAS -2- DOLLARS-61-CENTS.

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