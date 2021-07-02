Gas tax increase in Clark County
Credit: KTNV Channel 13 Las VegasDuration: 00:23s 0 shares 1 views
Gas tax increase in Clark County, Nevada starts on Jul 1, 2021.
"THE STATUS".THAT NUMBER IS ON YOURSCREEN NOW.ACROSS CLARK COUNTY...WE ARE ALL GOING TOPAYING..... A LITTLE MORE AT THEPUMP.GAS AND DIESEL TAXES AREGOING UP..... JUST UNDER ONECENT.THIS VOTER APPROVED TAXINCREASE IS GOING TO PAYFOR..... NEW ROAD CONSTRUCTIONAND MAINTENANCE.TODAY....THE AVERAGE COST OFGAS..... ACROSS THE STATE IS-3- DOLLARS AND -73- CENTS....ACCORDING TO TRIPLE -A-.LAST YEAR...IT WAS -2- DOLLARS-61-CENTS.