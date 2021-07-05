What is open and closed in Lexington on July 5

Since July 4th falls on a Sunday this year, federal agencies, along with many other services, will still be closed.
This could impact any errands you need to run.
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This could impact any errands you need to run.
STILL CELEBRATINGTHE LONG HOLIDAYWEEKEND.SINCE JULY FOURTHFALLS ON A SUNDAYTHIS YEAR...FEDERALAGENCIES...ALONGWITH MANY OTHERSERVICES... WILLSTILL BE CLOSED.THIS COULD IMPACTANY ERRANDS YOUNEED TO RUN....EVELYN SCHULTZ ISLIVE IN LEXINGTONWITH SOMEREMINDERSAS YOU PLAN YOURDAY.ONE OF THECLOSURES WITH THEBIGGEST IMPACTMIGHT BE THE POSTOFFICE....THEY'RE NOTOFFERING MAILDELIVERY OR IN-PERSON SERVICESTODAY...BUT THESELF SERVE KIOSKSARE AVAILABLEINSIDE THE LOBBY.COMPANIES LIKEFED-EX AND U-P-SWILL HAVE VERYLIMITED SERVICES.THE HOLIDAY WILLALSO IMPACT TRASHPICK-UP INLEXINGTON...WORKERS WON'T BEDOING IT TODAY...IT'S BEENRESCHEDULED FORWEDNESDAY.IF YOU NEED TOMAKE A BANK RUN...THAT WILL ALLDEPEND ON THECOMPANY.IN LEXINGTON...FORCHT BANK ISCLOSING THEIRLOBBIES... BUT THEYSAY ON-DEMANDDRIVE THRUS AREOPEN.U-K FEDERALCREDIT UNION ANDFIFTH THIRD BANKARE BOTH CLOSED.PUBLIC LIBRARIES...AND OFFICES LIKETHE D-M-V ARE ALSOCLOSED TODAY... SOANY TRIPS TO THOSEPLACES WILL HAVETO WAIT UNTILTOMORROW.BACK TO YOU.CHRISITS A SUMMERSWELTER.NEW DATA