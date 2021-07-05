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Global Edition
Monday, July 5, 2021

Many illegal fireworks spotted in LV valley

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:26s 0 shares 1 views
Many illegal fireworks spotted in LV valley
Many illegal fireworks spotted in LV valley
Illegal fireworks could be spotted throughout the Las Vegas valley last night.

NO SIGNIFFICANT FIREWORK CALLS.EVERY INDEPENDENCE DAY---OFFICIALS REMIND EVERYONE THATONLY "SAFE AND SANE" FIREWORKSARE LEGAL.SOMETIMES THOSE WARNINGSARE IGNORED.OUR CREWS--- SPOTTEDDOZENS OF ILLEGAL FIREWORKSGOING UP IN THE AIR ALL OVER THEVALLEY.AN ILLEGAL FIREWORK IS ONETHAT EITHER FLIES THROUGH THEAIR - EXPLODES - - OR WHIRLS ONTHE GROUND.SAFE AND SANE FIREWORKSARE LEGAL BECAUSE THEY STAY ONTHE GROUND.HOWEVER...AS OF MIDNIGHT-YOU ARE NO LONGER ALLOWED TO USE