Le yoga contre le stress lié au travail

Le yoga pourrait aider à réduire le stress lié au travail .A partir d’une analyse des études menées auprès du personnel de santé... .... les chercheurs pensent désormais qu'en plus de vous rendre plus sain, le yoga...... ainsi que d'autres techniques comme les massages...... peuvent avoir un effet majeur contre le stress au travail.L'analyse, publiée dans le «Journal of Occupational Health», a porté sur 15 essais cliniques randomisés...... auxquels ont participé 688 travailleurs de la santé, qui ont suivi des séances de yoga, de massage, de relaxation musculaire progressive et d'étirement pour réduire leur stress au travail.Dans l'ensemble, seuls le yoga et les massages ont réduit de manière significative les niveaux mesurés du stress professionnel par rapport à l'absence d'intervention...... et des analyses plus détaillées indiquent que le yoga est la meilleure méthode.Si se lancer dans des cours de yoga peut en effrayer certains, il est recommandé pour les débutants d’opter pour la Hatha yoga….… qui se concentre sur des mouvements lents et basiques qu’il s’agit de tenir le temps de quelques respirations