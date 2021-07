Une application en ligne pour calculer l’espérance de vie des séniors

Des chercheurs canadiens ont développé une application en ligne capable d’estimer l’espérance de vie des séniors.Cet outil baptisé Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT)….… a avant tout pour but d’estimer les soins nécessaires durant la fin de vie des personnes âgées .Pour ce faire, plusieurs questions sont posées en rapport avec l’état de santé général de la personne….… et sur ses activités quotidiennes lorsqu’elle fait appel à une aide à domicile .Les données utilisées par ce programme proviennent de presque 500.000 individus….… qui ont eu recours à une aide à domicile entre 2007 et 2013.L’équipe de l’université d’Ottawa a découvert que le déclin de la capacité d’une personne à s’acquitter des tâches du quotidien comme l’usage des toilettes et le fait de se déplacer librement….… est un indicateur de mortalité plus puissant que les maladies qui peuvent lui avoir été diagnostiquées.En prédisant la mort à 6 mois près, cet outil pourrait permettre aux médecins et aux aides à domiciles de mieux cibler les besoins des patients en fin de vie