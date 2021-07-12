El tiempo: el 12 de junio

el tiempo con felix hernandez: el 30 de junio
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{***BREAK**}{***WX OPEN***{***LIVE WX GFX**}{***NINA**}YA ESTAMOS DE REGRESO ENNUESTRO SEGMENTO DEL TIEMPO.FÉLIX TIENE EL ÍA LIBRE.COMENZAMOS LA SEMANALABORAL CON CONDICIONES MUYAGRADABLES Y MUCHO S.OLUN GRAN CAMBIO ACOMPARACÓN DE LOS ÍASLLUVIOSOS DE LA SEMANA PASADA.ACTUALMENTE TENEMOS AUNTEMPERATURA DE CASI 90 GRADOS ENGRAN PARTE DE LA ZONA COSTERA.UN POCO ÁS CALUROSO QUEAYER -- PERO POR DEBAJO DE LATEMPERATURA PROMEDIO DE 93GRADOS PARA ESTA TEMPORADA.PERO A LO QUE QUEREMOSPONERLE ATENCÓN ES A LASENSACÓN ÉRMICA -- LA CUAL ESLA TEMPERATURA QUE NUESTROSCUERPOS SIENTEN CON LA ALTAHUMED.DAAHORITA TENEMOS UNASENSACÓN DE CALOR DE CIENGRADOS O ÁS.LOSÍNDECIS ALTOS DE CALORCONTINUAÁN DURANTE LOS PÓXIMASTARDES.PARA EL RESTO DEL ÍA, LASTEMPERATURAS DISMINUIRAN A LOSBAJOS OCHENTAS CON CIELOSPARCIALMENTE NUBLADOS.Y LOS VIENTOS DEL SURESTEDE 10 MILLAS POR HORA.UNA NOCHE BASTANTE CALMADA.Y AUNQ SUEE PRONOSTICANDIAS SECOS ESTA SEMANA, PUDIERAHABER UNO QUE OTRO AGUACEROAISLADO MAÑANA Y EL MÉRCOLES.PERO LA PROBABILIDAD DELLUVIA ES BAJA Y DE CAER SEÁLEVE Y RAPIDA.ESTAS LLUVIAS PUDIERANDARSE EN LA TARDE DESPLAZANDOSEDE LA COSTA HACIA EL INTERIOR.LA POSIBILIDAD DE LLUVIADISMINUYE CONFORME VAMOSAVAZANDO EN LA SEMANA.Y EN NUESTRO PRONOSTICOEXTENDIDO DE SIETE DIAS.LAS TEMPERATURASPERMANECERA EN LOS BAJOS 90,PERO SE SENTIRARN UNOS 10 GRADOSMAS CALIENTE DEBIDO A LAHUMEDA
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el tiempo con Felix Hernandez: el 25 de junio tarde