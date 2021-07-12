Thieves were caught on surveillance camera at Greenville County auto repairbusiness.
Thieves caught on camera at Greenville County auto repair
Credit: WYFFDuration: 00:29s 0 shares 1 views
FRAUD CONTROL AND DHECINVESTIGATED.NIGE AN AUTO REPAIR SHOPIS HOPING YOU CAN HELP THEMIDENTIFY MEN THEY SAY BROKE INTOTHEIR STE.ORSKYLAR BOONEOWNS BOONE MOBILE DIESEL REPAIR.-- REPAIR IN GREENVILLE.HE SAYS THREE MEN CAUGHT ONSURVEILLANCE HAVE OKBREN INTOHIS STORE SEVERAL TIMES ANDSTOLE TRUCKS TOOLS AND HEAVYEQUIPMENT.