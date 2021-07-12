Skip to main content
Global Edition
Tuesday, July 13, 2021

Thieves caught on camera at Greenville County auto repair

Credit: WYFF
Duration: 00:29s 0 shares 1 views
Thieves caught on camera at Greenville County auto repair
Thieves caught on camera at Greenville County auto repair

Thieves were caught on surveillance camera at Greenville County auto repairbusiness.

FRAUD CONTROL AND DHECINVESTIGATED.NIGE AN AUTO REPAIR SHOPIS HOPING YOU CAN HELP THEMIDENTIFY MEN THEY SAY BROKE INTOTHEIR STE.ORSKYLAR BOONEOWNS BOONE MOBILE DIESEL REPAIR.-- REPAIR IN GREENVILLE.HE SAYS THREE MEN CAUGHT ONSURVEILLANCE HAVE OKBREN INTOHIS STORE SEVERAL TIMES ANDSTOLE TRUCKS TOOLS AND HEAVYEQUIPMENT.