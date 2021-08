Le vaccin contre la grippe pourrait prévenir les pires effets du covid

Se faire vacciner contre la grippe permettrait de réduire les risques...... d'avoir de graves symptômes liés au Covid-19.D’après une nouvelle étude, les risques d'attaque, de thrombose ou de septicémie...... étaient moindres chez les patients vaccinés contre la grippe et ils avaient moins de chances de nécessiter des traitements d'urgence...... ou de passer du temps dans une unité de soins intensifs .Une étude a été menée sur 75.000 patients britanniques et américains...... comparant ceux qui ont reçu le vaccin contre la grippe et les autres .Les deux groupes étaient similaires en termes d’âge, de sexe, d’origines, d’état de santé et de style de vie.Les données ont montré que les patients qui n'avaient pas reçu le vaccin avaient de 45 à 58% de risques en plus... ....de subir une attaque dans les quatre mois suivant le diagnostic.Ils étaient en outre plus à même, de 36 à 45%, de souffrir de septicémie.Toutefois, le vaccin contre la grippe ne protège pas contre le Covid-19 et ses nombreux variants...… même s’il peut en limiter les symptômes .Les résultats de l'étude ont été publiés en ligne, lors du European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases