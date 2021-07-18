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Global Edition
Monday, July 19, 2021

Kansas City police say officers shot at man when vehicle continued to approach them during traffic stop

Credit: KMBC
Duration: 00:36s 0 shares 1 views
Kansas City police say officers shot at man when vehicle continued to approach them during traffic stop
Kansas City police say officers shot at man when vehicle continued to approach them during traffic stop

Kansas City police say officers shot at person when vehicle continued to approach them during traffic stop

FIRES.ALRIGHT KATIE.THANK YOU BREAKING NEWS FROMOVERNIGHT IN KANSAS CITY,MISSOURI POLICE SHOT AT A PERSONDURING A TRAFFIC STOP IN THENORTHEAST SIDE OF TOWN.THIS HAPPENED JUST AFTERMIDNIGHT NEAR INDEPENDENCEAVENUE AND EWING POLICE TRIED TOLLPU OVER A CAR THERE, BUT THATVEHICLE APPROACHED OFFICERSDROVE TOWARD THEM AND THEY SHOTAT IT THE CAR THEN DROVE OFFPSTOWINCHESTER THE MAN INSIDE GOTOUT AND RAN AFTER A SHORT CHASEPOLICE DID TAKE HIM INTO CUSTODYEMS ALSO RESPONDED FATHER THATTHAT MAN WASOT N HIT BY GUNFIREOR OTHERWISE INJURED.AND RELEASED HIM BACK INTOPOLICE CUSTODY DETECTIVES ARENOW INVESTIGATING THE M

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