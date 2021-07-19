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Thursday, July 22, 2021

Merced police searching for suspect in killing of pregnant 19-year-old

Credit: KTXL
Duration: 00:21s 0 shares 1 views
Merced police searching for suspect in killing of pregnant 19-year-old
Merced police searching for suspect in killing of pregnant 19-year-old
Martina Del Bonta reports

ATTACK WAS OVER DISAGREEMENTAT ANOTHER PIGEON RACE, A FEWWEEKS EARLIER.SAID POLICE ARE LOOKING FORTHE MAN THEY ACCUSED OFKILLING A PREGNANT WOMANEARLIER THIS YEAR ON APRIL18TH OFFICERS FOUND A 20PREGNANT WOMAN TALK TO ANNAMARIA LOPEZ WHO HAD BEEN SHOTLOPEZ AND HER BABY DIED FROMTHEIR INJURIES.

INVESTIGATORSBELIEVE 19 YEAR OLD JONATHANHIGGS SAVIOR TORONTO SHOT