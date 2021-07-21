Visit to Pueblo Zoo for National Zookeepers Week
Credit: KOAA - Southern ColoradoDuration: 00:35s 0 shares 1 views
This week is National Zookeepers Week.
HAPPENING NOW..THIS WEEK IS DEDICATED TO THOSEWHO TAKE CARE OF ALL TYPES OFANIMALS .
..IT IS NATIONAL ZOOKEEPERS WEEK....SO WE STOPPED BY THE PUEBLO ZOOWHICH HAS MORE THAN 15ZOOKEEPE ...RSTHEIR RESPONSIBILITIES INCLUDEANIMAL WELFARE ...EDUCATING PEOPLE ABOUT THEANIMALS AND CONSERVAONTI ...BETHANY MORLIND .
..ZOOKEEPERI WANTED TO BE A ZOOKEEPERSSPECIFICALLY BECAUSE I LE OVMAKING AN IMPACT ON OUR GUESTSSO EDUCATION I THINK IS A BIGPART OF WHAT I DO SO ENCOUGINGRAOUR GUESTS TO GET INVOLVED WITHCONSERVATION IS SUCH ANIMPORTANT THING TOETHE PUEBLO ZOO HAS MORE THAN 100ANIMALS WH