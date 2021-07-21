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Global Edition
Wednesday, July 21, 2021

Visit to Pueblo Zoo for National Zookeepers Week

Credit: KOAA - Southern Colorado
Duration: 00:35s 0 shares 1 views
Visit to Pueblo Zoo for National Zookeepers Week
Visit to Pueblo Zoo for National Zookeepers Week
This week is National Zookeepers Week.

HAPPENING NOW..THIS WEEK IS DEDICATED TO THOSEWHO TAKE CARE OF ALL TYPES OFANIMALS .

..IT IS NATIONAL ZOOKEEPERS WEEK....SO WE STOPPED BY THE PUEBLO ZOOWHICH HAS MORE THAN 15ZOOKEEPE ...RSTHEIR RESPONSIBILITIES INCLUDEANIMAL WELFARE ...EDUCATING PEOPLE ABOUT THEANIMALS AND CONSERVAONTI ...BETHANY MORLIND .

..ZOOKEEPERI WANTED TO BE A ZOOKEEPERSSPECIFICALLY BECAUSE I LE OVMAKING AN IMPACT ON OUR GUESTSSO EDUCATION I THINK IS A BIGPART OF WHAT I DO SO ENCOUGINGRAOUR GUESTS TO GET INVOLVED WITHCONSERVATION IS SUCH ANIMPORTANT THING TOETHE PUEBLO ZOO HAS MORE THAN 100ANIMALS WH